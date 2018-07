Limite de 60 km/h na Faria Lima, em SP, começa na 2ªf

As mudanças vão acontecer especialmente nas avenidas Professor Fonseca Rodrigues e Pedroso de Morais, entre a Praça Panamericana e Avenida Brigadeiro Faria Lima, num total de 3,9 km de extensão, onde a velocidade cai de 70 km/h para 60 km/h. Ainda na Avenida Pedroso de Morais, entre as avenidas Brigadeiro Faria Lima e Rebouças, num trecho de 1,4 km, estudos técnicos da CET indicaram a necessidade de reduzir a velocidade máxima de 60 km/h para 50 km/h. Nos 9,1 quilômetros restantes, a velocidade regulamentada será mantida em 60 km/h.

Investimentos realizados pela Secretaria Municipal de Transportes na fiscalização do trânsito - como o aumento do efetivo de agentes da CET, ampliação da rede de fiscalização eletrônica, padronização do limite de velocidade e proibição de circulação de motos na pista expressa da Marginal do Tietê - tiveram reflexos diretos sobre o número de mortes em acidentes de trânsito. O total de óbitos por causa de acidentes de trânsito em São Paulo, ao longo de 2010, caiu 1,8% ante 2009. Foram poupadas 25 vidas.