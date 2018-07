Limite de velocidade alto, ciclista em baixa Para o presidente da Associação Nacional dos Transportes Públicos, Ailton Brasiliense, ciclistas precisam saber que São Paulo tem áreas mais propícias ao uso de bicicletas. "A zona leste é a mais plana. O Jardim Europa também, mas tem grande trânsito local." Topografia à parte, há dois grandes perigos: o despreparo dos motoristas para lidar com bikes e a impunidade no trânsito. "Jamais recomendaria o uso da bicicleta para transporte nas vias com limite acima de 40 quilômetros por hora." Brasiliense lembra que capacete e itens como retrovisor devem ser usados sempre.