Limpador de janelas escapa quase ileso de queda de seis andares

Um limpador de janelas americano escapou praticamente sem ferimentos de uma queda de seis andares, do lado de fora de um edifício, quando tentou reconectar o cabo que o segurava ao prédio, e sua corda de segurança também falhou.

Alex Clay, de Eau Claire, no Estado de Wisconsin, disse à BBC que foi obrigado a se segurar com as mãos quando notou que seu cabo não estava propriamente conectado ao equipamento de limpeza.

Enquanto seus colegas tentavam reconectá-lo, Clay disse que ficou muito cansado e acabou soltando a mão. A corda de segurança também falhou, mas a queda de Clay foi retardada pelo telhado de uma varanda, no primeiro andar.

"Não faz muito sentido, mas passou muito devagar - parecia um sonho", disse Clay ao Serviço Mundial da BBC.

"Foi muito surreal."

Preocupação de mãe

O problema começou quando o limpador de janelas percebeu a falha no cabo. Seus colegas tentaram reconectar o cabo corretamente, o que obrigou Clay a se segurar com as mãos.

"Estava tão cansado que comecei a escorregar, e minhas mãos estavam suadas, meus braços estavam suados", ele explicou.

"(Meus colegas) tentaram me puxar para cima, mas eu sabia que eles não iam conseguir, eu sabia que tinha que tomar uma decisão muito difícil, que tinha que me soltar e ver o que acontecia com a corda de segurança que estava presa às minhas costas."

Clay se soltou, esperando que a corda de segurança o segurasse logo, mas nada aconteceu. Foi aí que ele começou a temer por sua vida.

"Comecei a pensar na minha família e nos meus amigos, e pensei comigo mesmo: bem, será que este é o fim? E se não for, em que estado vou ficar pelo resto da minha vida?"

Mas os únicos ferimentos de Clay são um osso quebrado no pé esquerdo e um corte na perna.

O jovem de 21 anos estava no emprego havia apenas quatro meses, mas apesar de ter escapado quase ileso, ele conta que sua mãe dificilmente o deixará retomar a profissão.