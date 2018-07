Limpeza de rio resolveria falta de água em SP Os dados utilizados pelos pesquisadores foram coletados entre agosto de 2007 e dezembro de 2008, no contexto de um acordo do Ministério Público de São Paulo (MPE) com a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae). A Emae cogitava reverter as águas do Pinheiros para alimentar a Represa Billings com as águas do Tietê e, assim, aumentar a geração de energia na usina Henry Borden.