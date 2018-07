Limpeza pode não estar completa até o final da década

Mesmo se todo o Projeto Tietê for cumprido - cuja meta máxima é chegar a 2020 com a universalização do tratamento de esgoto -, o rio pode não estar limpo ao final da década. O alerta foi feito por Carlos Eduardo Carrela, superintendente de projetos especiais da Sabesp e responsável pelo Projeto Tietê.

O programa de despoluição, iniciado em 1992, já teve concluídas duas etapas, que consumiram US$ 1,6 bilhão e aumentaram o número de estações de tratamento de duas para cinco e a coleta de esgoto em 300%. Já o volume de tratamento passou de 26% para 70% em 2008.

A terceira etapa, que começou em 2009, deve contar com mais US$ 1,8 bilhão e ser concluída em 2015. A previsão é de que o tratamento salte para 84% na Região Metropolitana de São Paulo, chegando a 100% em 2020. O governo Geraldo Alckmin prometeu, nesta semana, que daqui a três anos não haverá mais o tradicional mau cheiro e o rio abrigará o trânsito de barcos de turismo.

O problema é que nem todas as cidades da Região Metropolitana estão filiadas à Sabesp e, assim, não participam do plano de metas (mais informações na página ao lado). Além disso, o esgoto só representa uma parte da poluição - apesar de ser a maior.

Há uma contribuição considerável também da poluição difusa, dejetos que são carregados pela chuva, como lixo, garrafas PET, a fuligem dos carros que passam pelas marginais. "Há uma tendência de que isso seja cada vez maior. Ainda não existe uma solução definitiva", diz.

"Quando falamos em universalização, não quer dizer que o rio vai ficar todo despoluído ao final da década. É executar todas as ações possíveis para o esgoto não chegar ao rio. É colocar rede de coleta onde é possível ter", diz. "Mas o problema do lixo tem de melhorar muito. Outros municípios têm de entrar. Ter um rio limpo depende do projeto, mas não só dele."

Sinais de melhora. Carrela pondera que, apesar de os avanços serem pouco perceptíveis na capital - a aparência e o cheiro continuam ruins -, há sinais de melhora em outros pontos da bacia.

O rio, que nasce em Salesópolis, corre para o interior, na direção do Rio Paraná. Quando passa por aqui, carrega a contaminação. Após 20 anos de programa na Bacia do Alto Tietê, o impacto está sendo observado nas outras bacias, diz. "Vemos resultados por exemplo, em Barra Bonita, onde já não tinha mais vida aquática como antigamente e agora voltou a ter. Famílias que dependiam da pesca voltaram a pescar."

Mesmo para São Paulo, ele arrisca dizer que a situação poderia ser muito pior se não tivesse ocorrido um aumento do esgoto tratado. "Hoje não sei se a gente conseguiria andar nas beiras dos rios se não fosse isso. Mas a carga de esgoto ainda é grande."