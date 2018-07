Lina Vieira sai da Receita Federal, adjunto assume interinamente

Segundo a mídia, pesou contra a secretária o fato de a Receita estar investigando a Petrobras por supostas irregularidades contábeis, além da queda na arrecadação federal --também prejudicada pelas medidas contra a crise e pela própria desaceleração da economia.

Lina será substituída interinamente por Otacílio Dantas Cartaxo, atual secretário-adjunto do órgão.

"Todas as diretrizes adotadas durante sua gestão, tomadas em consonância com as orientações do ministro da Fazenda, Guido Mantega, continuarão a ser seguidas", afirmou o ministério em comunicado.

(Por Alexandre Caverni)