'Lincoln' e 'Argo' chegam como favoritos ao Oscar

Com o anfitrião de primeira viagem imprevisível Seth MacFarlane, os fãs de cinema podem ver surpresas quando a cortina abrir na 85a edição do Oscar.

Antes de começar as festividades, os indicados --incluindo Jennifer Lawrence, Hugh Jackman, Sally Field, Jessica Chastain, a cantora britânica Adele e o produtor de "Argo" George Clooney, juntamente com as cantoras Barbra Streisand e Jennifer Hudson-- vão desfilar ao longo do tapete vermelho diante de dezenas de fotógrafos e equipes de televisão.

Dentro teatro Dolby Hollywood, a história da Academia pode ser reescrita.

Daniel Day-Lewis como o presidente dos EUA Abraham Lincoln é considerado uma força sem igual para se tornar o primeiro homem a ganhar três Oscars de Melhor Ator.

Emmanuelle Riva França, 86, protagonista do drama francês "Amour" e que disputa o prêmio de Melhor Atriz, pode ser a artista com mais idade a ganhar um Oscar.

"Lincoln" entra na cerimônia de domingo com 12 indicações, incluindo uma para direção para o duplo vencedor do Oscar Steven Spielberg.

Mas sua condição de favorito a Melhor Filme está ameaçada por "Argo", de Ben Affleck.

"Tem sido um ano interessante", disse Matt Atchity, editor-chefe do site de resenhas de filmes Rotten Tomatoes.

"Acho que 'Argo' provavelmente tem a melhor fotografia. Ele certamente tem o impulso. Ele ganhou muitos prêmios, e eu acho que é provavelmente o filme a ser superado", disse Atchity à Reuters.

Se "Argo" ganhar o prêmio principal, será o primeiro a ganhar o de Melhor Filme sem seu diretor ter sequer sido nomeado para o prêmio desde "Conduzindo Miss Daisy", em 1990.

"Os Miseráveis", "O Lado Bom da Vida", "As Aventuras de Pi", "A Hora Mais Escura", "Django Livre", "Indomável Sonhadora" e "Amour" completam os indicados para o melhor filme de 2012.

Em outras categorias, apenas Anne Hathaway é considerada uma aposta certa para levar para casa uma estatueta dourada como Melhor Atriz Coadjuvante, por sua atuação em "Os Miseráveis".

Especialistas em premiações do cinema afirmam que Spielberg pode perder na corrida do diretor para Ang Lee Taiwan por sua proeza técnica e imaginativa em filmar a fantástica aventura "As Aventuras de Pi", com um elenco de animais exóticos.

E o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pode ir para qualquer um dos cinco indicados --Robert De Niro ("O Lado Bom da Vida"), Alan Arkin ("Argo"), Christoph Waltz ("Django Livre"), Tommy Lee Jones ("Lincoln") ou Philip Seymour Hoffman ("O Mestre").

Os vencedores do Oscar são escolhidos em votação secreta por alguns 5.800 membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Após vários anos de nomeação de filmes pouco vistos, os nove candidatos ao título de Melhor Filme desta edição arrecadaram mais de 2 bilhões de dólares em bilheteria em todo o mundo.

Os produtores estão prometendo um show de ritmo acelerado embalado com música e grandes performances. Mas o homem recebendo a atenção inicial será MacFarlane, o comediante provocador por trás de série de TV "Uma Família da Pesada" e desconhecido como anfitrião do Oscar.