Lindbergh diz que nota do PMDB sobre disputa no Rio é 'ponto fora da curva' O senador Lindbergh Farias (PT-RJ), que pretende disputar em 2014 a sucessão do governador do Rio de Janeiro, o peemedebista Sérgio Cabral, afirmou nesta terça-feira que a relação entre os dois partidos é "muito boa" e que a nota divulgada pelo PMDB fluminense, segundo a qual um palanque duplo para a campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff no Estado não se sustenta, é pontual.