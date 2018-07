Lindemberg chega ao Fórum para o 3º dia de julgamento Lindemberg Alves, de 25 anos, chegou por volta das 8h50 de hoje ao Fórum de Santo André, no Grande ABC paulista, onde pode prestar depoimento, no terceiro e provável último dia do júri do caso Eloá. Lindemberg é acusado pela morte da ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, em um conjunto habitacional de Santo André, em outubro de 2008.