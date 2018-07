Lindemberg depõe por 40 minutos contra pai de Eloá Lindemberg Alves, acusado de matar a ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, prestou depoimento contra o pai da jovem, Everaldo Pereira do Santos, na tarde de hoje no Fórum de Tremembé, no interior de São Paulo. O depoimento de Lindemberg durou quarenta minutos, entre 14h20 e 15 horas, e ele já voltou para a Penitenciária II da cidade. O pai de Eloá é acusado de participação na execução a tiros do delegado Ricardo Lessa, irmão do ex-governador Ronaldo Lessa (PDT), e de seu motorista, Antenor Carlota, em 1991.