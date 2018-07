Lindemberg premeditou o crime, diz promotora

Os debates de defesa e acusação tiveram início com a promotora Daniela Hashimoto expondo sua tese sobre a culpa de Lindemberg. Ela entregou os autos de acusação ao jurados - seis homens e uma mulher - que devem decidir o futuro do acusado.

Para Daniela, Lindemberg premeditou o crime e já sabia o que ia acontecer no apartamento. "Coloquem-se no papel das vítimas", disse ao júri no Fórum de Santo André.

Lindemberg acompanha os debates sentado no banco dos réus. O Ministério Público terá 1h30 para expor as acusações. Logo depois, a advogada do acusado, Ana Lucia Assad, terá o mesmo tempo para mostrar a defesa dele. Ambos os lados têm direito a réplicas e tréplicas, com duração máxima de uma hora.