Lindsay Lohan inicia pena de prisão nos EUA

A atriz Lindsay Lohan, estrela de filmes de Hollywood voltados para o público adolescente, foi levada nesta terça-feira para uma prisão no Estado americano da Califórnia, onde começou a cumprir uma pena de 90 dias de detenção.

Lohan foi condenada por ter violado os termos de sua liberdade condicional, decretada em 2007 por posse de drogas e por ela ter dirigido bêbada.

A atriz de 24 anos foi levada algemada pela polícia e enviada a uma prisão feminina na cidade de Lynwood, região de Los Angeles, depois de uma rápida aparição em um tribunal.

Lohan, que deverá ficar isolada, deve cumprir menos do que os 90 dias determinados pela Justiça no início do mês, devido ao problema de superlotação na prisão.

Além da detenção, a Justiça também determinou que Lohan faça um programa de reabilitação de 90 dias depois de ser libertada.

Cela

A juíza Marsha Revel ordenou que câmeras de televisão e fotógrafos não fizessem imagens da atriz enquanto ela era levada do tribunal em Beverly Hills, cidade na região de Los Angeles, para a prisão.

As autoridades afirmaram que, além do problema de superlotação na prisão, Lohan também poderá cumprir apenas três semanas da sentença e ser libertada por bom comportamento.

A atriz vai cumprir sentença em uma pequena cela no Centro Regional de Detenção em Lynwood, no sul da Grande Los Angeles. A prisão feminina tem 2,2 mil detentas.

Telefones celulares e computadores são proibidos nesta prisão, e Lohan também terá que entregar toda as suas joias e usar um macacão laranja, o uniforme da prisão.

Lohan ganhou fama estrelando filmes como Sexta-Feira Muito Louca (2003), Meninas Malvadas (2004) e Confissões de uma Adolescente em Crise (2004). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.