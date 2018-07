Linha 1 do Metrô de SP volta a funcionar normalmente A circulação de trens na Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo voltou ao normal às 8h04. Mais cedo, às 6h40, a companhia detectou uma falha num equipamento de via, próximo da Estação São Judas. Nesse período, as composições que seguiam no sentido Jabaquara operaram com velocidade reduzida. Já no sentido Tucuruvi, a circulação das composições era normal. Os passageiros foram orientados sobre a ocorrência pelo sistema de som dos trens e das estações.