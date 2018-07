Linha 2 do Metrô operar mais devagar pela manhã em SP Um falha fez com que os trens circulassem com velocidade reduzida e maior tempo parada nas estações da Linha 2-Verde por cerca de duas horas na manhã deste sábado, em São Paulo. De acordo com o Metrô, um problema na sinalização de via do ramal ocorreu na região da Estação Vila Prudente.