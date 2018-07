Linha 3-Vermelha do Metrô, em SP, apresenta outra falha A Linha 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera - Palmeiras/Barra Funda) do metrô apresentou mais uma falha na manhã de hoje, logo após a circulação dos trens começar a se normalizar depois de problemas em uma das composições da linha, no começo da manhã. Segundo informações da Companhia do Metrô, às 9h44 de hoje uma composição que seguia para Itaquera apresentou um problema de tração na Estação Artur Alvim, penúltima estação da linha, na zona leste da capital.