Linha 4-Amarela funcionará normalmente no feriado A Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, que faz o trecho entre as estações Paulista e Luz, vai funcionar normalmente na próxima terça-feira, 15, feriado de Proclamação da República. O horário de funcionamento das seis estações (Paulista, Faria Lima, Butantã, Pinheiros, República e Luz) será das 4h40 à meia-noite (domingo, segunda e terça-feira) e até 1h no sábado. A Central de Atendimento da ViaQuatro também vai operar normalmente na segunda e na terça-feira, das 8h às 18h, no telefone 0800 770 71 00. Aos sábados e domingos não há expediente.