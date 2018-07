Linha 4 do Metrô amplia horário após queda de energia As operações na linha 4 do Metrô, administrada pelo grupo CCR, foram paralisadas na noite de hoje por uma falha de energia que atingiu as zonas oeste e sul de São Paulo. As atividades da linha foram normalizadas às 20h30, segundo a assessoria da companhia. A assessoria não soube precisar o momento em que a falta de luz afetou as operações dos trens e nem contabilizou ainda o número de usuários afetados.