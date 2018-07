Linha 4 do Metrô para em São Paulo depois de apagão Três trens ficaram parados dentro do túnel da linha 4 do Metrô em São Paulo, administrada pelo grupo CCR na noite de hoje, por conta de um apagão. A linha finaliza as operações às 21 horas. A companhia informou que já começou a retirar as pessoas do trem. A Linha 4 liga a Estação Paulista à Estação Butantã. A Companhia de Transmissão de Energia de São Paulo (Cteep) informou que a energia já foi restabelecida na região de Pinheiros há cerca de 30 minutos.