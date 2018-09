Linha 4 do Metrô-SP deve abrir todos os dias em outubro

As estações República e Luz da Linha 4 abrem ao público amanhã (dia 15), funcionando, inicialmente, apenas entre 10h e 15h. A linha inteira (desde a estação Butantã) ainda não opera aos domingos, por causa da necessidade de testes operacionais, segundo o governo do Estado.

Quando a linha passar a funcionar em horário integral, o movimento de passageiros na estação República deverá crescer 58%, passando dos atuais 63 mil usuários atendidos por dia útil, em média, para 100 mil. No caso da estação Luz, o fluxo subirá de 126 mil para 132 mil passageiros.

Para evitar aglomerações no corredor que liga a nova estação Luz à antiga da Linha 1-Azul e às demais da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), panfletos sobre a organização do fluxo de passageiros começaram a ser distribuídos ontem no local. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.