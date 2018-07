Linha 4 volta a operar após deixar 75 mil sem metrô A circulação dos trens da Linha 4 - Amarela do metrô de São Paulo voltou ao normal às 8h18 de hoje, segundo o Metrô. O sistema ficou paralisado desde as 4h40 desta manhã, horário de abertura do funcionamento, com todas as estações fechadas devido a problemas técnicos, segundo a concessionária Via Quatro, empresa que administra a linha. Segundo o Metrô, cerca de 75 mil usuários foram afetados e deixaram de ser transportados pela Linha, que vai do Butantã à Luz.