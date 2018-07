Linha 5 do Metrô passa a funcionar aos domingos e feriados

A Linha 5-Lilás do Metrô, que liga o Capão Redondo ao Largo 13, na zona sul de São Paulo, passará a funcionar também aos domingos e feriados a partir deste fim de semana. As estações ficarão abertas das 4h40 à meia-noite, mesmo horário de funcionamento dos dias da semana. O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse esperar que cerca de 37 mil passageiros sejam beneficiados pela medida. Veja também: EMTU altera 11 linhas de ônibus integradas à Linha 5 do Metrô Serra explicou que ampliar os dias de funcionamento da linha só foi possível porque o governo resolveu problemas econômicos e de fornecimento de energia. "Sempre me exasperou ter gente querendo andar em uma linha que não funcionava aos domingos", afirmou Serra. "Agora as pessoas vão poder expandir sua vida social, visitar parentes ou até trabalhar nesses dias. Essa era uma medida que eu que queria ver materializada há mais tempo, mas só agora conseguimos colocar em prática." A Linha 5 tem 8,4 quilômetros de extensão e seis estações. Por dia, segundo o Metrô, circulam pela linha 117 mil usuários. Serra negou que a linha esteja sendo subutilizada e lembrou que pretende prolongá-la até a Chácara Klabin, na zona sul. "Esperamos o início das obras para o primeiro semestre de 2009 e então a linha passará a atender 900 mil pessoas por dia", disse. Durante o anúncio, Serra andou de Metrô da Estação Santa Amaro até o Capão Redondo e conversou com usuários.