Linha 5 do Metrô SP começa a funcionar aos domingos A Linha 5-Lilás do Metrô, que liga o Capão Redondo ao Largo 13, na zona sul de São Paulo, começou, a partir de hoje, a funcionar nos domingos e feriados. As estações ficarão abertas das 4h40 à 0h, mesmo horário de funcionamento dos dias da semana. Segundo a assessoria de imprensa do metrô, 37 mil passageiros devem usar a linha aos domingos. Durante a semana, o movimento diário médio é de 110 mil usuários. Na estação Santo Amaro, o passageiro pode fazer a integração com a Linha Esmeralda, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).