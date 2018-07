Linha 7-Rubi da CPTM para após problemas de energia

De acordo com a CPTM, às 8h25, uma composição apresentou problemas de energia e parou de circular entre as estações Francisco Morato e Jundiaí. Os passageiros foram transferidos para outra composição e o trem foi retirado.

A circulação dos trens está com tempo maior de intervalo entre as estações Francisco Morato e Várzea Paulista e entre as estações Várzea Paulista e Jundiaí foi acionado o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), quando ônibus extras são colocados à disposição dos usuários.

Técnicos da CPTM estão no local fazendo a manutenção e ainda não há previsão para a normalização da circulação, segundo a CPTM.