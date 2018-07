Linha 7 Rubi da CPTM registra lentidão em SP A linha 7 - Rubi (Luz-Francisco Morato) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) apresentou lentidão e atrasou a viagem dos usuários na tarde de hoje. Por volta das 18h45, os trens passaram a trafegar com maior intervalo de tempo. Segundo a CPTM, foi registrado um óbito no local. Ainda de acordo com a companhia, a situação já foi normalizada e os trens voltaram a circular normalmente.