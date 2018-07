Linha 8 da CPTM continua parcialmente interditada

Segundo a CPTM, os trens continuam circulando entre as estações Júlio Prestes e Engenheiro Cardoso e, depois, os passageiros podem utilizar o serviço do Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese) para seguir viagem. Os trens operam normalmente no trecho formado entre as demais 18 estações, que vai de Júlio Prestes, na capital, e Sagrado Coração, em Jandira (SP).

A colisão ocorreu entre as estações Itapevi e Engenheiro Cardoso, por volta das 21h15. Um trem que estava no sentido Itapevi bateu lateralmente em uma composição que realizava uma manobra para transpor a via em direção à estação Júlio Prestes, no centro de São Paulo. A CPTM informou que uma sindicância foi aberta para apurar as causas do acidente. Ao menos seis pessoas ficaram feridas. Funcionários da CPTM continuam os trabalhos de remoção da composição. Ainda não há previsão para a liberação da via.