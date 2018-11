Linha 8 da CPTM volta a operar normalmente em SP

Desde as 4 horas, horário de abertura das estações, os trens, tanto no sentido capital como no sentido Itapevi, eram obrigados a circular somente pela via sentido São Paulo no trecho formado pelas estações Santa Terezinha, Carapicuíba, General Miguel Costa, Quitaúna e Comandante Sampaio, em razão de um problema de energização que ocorreu na linha férrea sentido Itapevi na estação General Miguel Costa.

A manobra emergencial causou um tempo maior de espera por parte dos usuários nas plataformas em razão do maior intervalo entre as composições.