Linha 9 da CPTM opera com restrições em SP A circulação de trens entre quatro estações da Linha 9/Esmeralda (Osasco - Grajaú), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ocorre em apenas uma das vias desde as 4 horas desta segunda-feira, 16, em razão de um defeito no sistema de energia de alimentação dos trens na estação Santo Amaro. A restrição na circulação das composições ocorre no trecho formado pelas estações Granja Julieta, Santo Amaro, Socorro e Jurubatuba.