Linha Amarela do Metrô passa a funcionar até as 21h O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), anunciou hoje a ampliação do horário de funcionamento da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo, que passará a atender a população das 4h40 até as 21 horas. Até ontem, ela funcionava apenas até as 15 horas. A Linha 4 - Amarela ainda está em obras, mas algumas estações já foram concluídas e inauguradas (Pinheiros, Butantã, Faria Lima e Paulista).