Linha Amarela do Metrô-SP ganha hoje nova estação A Estação Butantã da Linha 4 - Amarela, da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), será inaugurada na manhã de hoje. A estação está localizada na Avenida Vital Brasil, esquina com a Rua Pirajussara, na zona oeste da capital paulista. Inicialmente, ela irá operar das 8 às 15 horas, de segunda a sexta-feira, incluindo feriados. Com a inauguração, a Linha 4 passa a ter três estações em funcionamento: além da Butantã, já opera as estações Paulista e Faria Lima.