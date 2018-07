Linha da CPTM de Osasco ao Grajaú não abre no domingo

SÃO PAULO - A Linha 9 - Esmeralda da CPTM, que liga Osasco ao bairro do Grajaú, na zona sul de São Paulo, não funcionará neste domingo, 13, devido à obras.

Ônibus gratuitos serão usados para o transporte de passageiros para outras linhas que possibilitam conexões com os destinos presentes no itinerário da Linha Esmeralda e com o metrô. Para utilização do transporte, será necessária retirada prévia de senha nos terminais Imperatriz Leopoldina (Linha 8 - Diamante), Pinheiros, Santo Amaro e Grajaú.

A linha será reaberta na segunda-feira, 14, às 4h. Por causa das obras, a ciclovia Rio Pinheiros também ficará fechada neste domingo.

Alguns trechos de operação da CPTM terão seus horários alterados neste sábado, 12, para obras. Na Linha 8 - Diamante, os trens circulam com maior intervalo à partir das 22h. Na Linha 11 - Coral e Coral Expresso Leste a partir das 18h os intervalos ficam maiores.

Na Linha 12 - Safira, os trens circulam com maior intervalo desde às 18h de hoje até o final deste domingo.