'Linha de Passe' é o filme mais aplaudido em Cannes Nove minutos de aplausos coroaram a exibição do novo filme de Walter Salles, Linha de Passe, no 61º Festival de Cinema de Cannes, que ocorreu na noite deste sábado, 17. O segundo filme brasileiro em competição em Cannes foi até agora também o filme mais aplaudido pelo público que lota todas as noites o Palais di Festival. Mais de 2 mil pessoas, incluindo o júri, assistiram ao drama da família paulistana que protagoniza esse novo, belo e, ao mesmo, árido filme de Walter Salles. Walter Salles acertou em cheio e as palmas confirmam que ele está em sua melhor fase. Patriotismos à parte, a julgar pela acolhida calorosa deste sábado, o filme é um dos fortes concorrentes à Palma de Ouro.