Linha de trem chega ao Contestado, expulsa caboclos e dá início a uma guerra

Eles eram crianças quando, em 1912, tropas do Exército e agentes policiais desembarcaram nos sertões de Santa Catarina e Paraná para combater seus pais, tios e avós que pegaram em facões de pau e velhas espadas farroupilhas e julianas, num movimento contra o projeto de uma ferrovia em suas posses de terra e os desmandos de lideranças emergentes da República, proclamada duas décadas antes.

Às vésperas do centenário da Guerra do Contestado - a maior rebelião civil do País no século 20, que agitou o Sul entre os anos de 1912 e 1916 -, o Estado investigou o paradeiro das últimas testemunhas do conflito que deixou um saldo estimado de dez mil mortos. Altino Bueno da Silva, hoje com 108 anos, Maria Trindade Martins, 105, e Sebastiana Medeiros, 102, foram localizados em porões de casas e barracos de bairros pobres, numa investigação jornalística de 12 meses, para dar a versão dos derrotados sobre os cem dias decisivos da vitoriosa campanha militar comandada pelo general Fernando Setembrino de Carvalho. Entre dezembro de 1914 e abril de 1915, os militares cercaram, tomaram e destruíram o reduto de Santa Maria, principal acampamento dos revoltosos, no atual município catarinense de Timbó Grande, a 400 quilômetros de Florianópolis.

A luta sertaneja marcou uma área de 30 mil quilômetros quadrados, maior que Alagoas, ainda hoje uma região esquecida pelo poder público - as terras do Contestado, cercadas por cidades colonizadas por europeus e com padrões de Primeiro Mundo, apresentam índices de desenvolvimento humano equivalentes a rincões pobres do Nordeste. É uma história de renegados em pleno Sul do Brasil.

A guerra, porém, não teve relação direta com a disputa entre os governos paranaense e catarinense pelo território dos campos de Irani e Palmas. Somente em tempos mais recentes pesquisadores passaram a chamar a revolta de Guerra do Contestado.

Concessão. As origens do conflito remontam a 1910, quando a Brazil Railway, subsidiária da Lumber Company, criada pelo empresário norte-americano Percival Farquhar, concluía a construção do trecho da ferrovia São Paulo- Rio Grande do Sul no território disputado por Santa Catarina e Paraná, o Contestado. Quatro mil ex-detentos e miseráveis de Santos, Rio de Janeiro e São Paulo recrutados para as obras foram demitidos e expulsos de cabanas de palha levantadas nas margens da estrada. A Lumber conseguiu concessão do governo para explorar pinhos e imbuias nos 15 quilômetros de cada lado da ferrovia.

Os renegados engrossaram redutos formados por caboclos nativos que seguiam orientações de monges andarilhos. Esse líderes messiânicos pregavam a chegada do "exército celeste de São Sebastião", chefiado por uma tropa de elite, os "Pares de França", figuras de histórias medievais reproduzidos em folguedos de origem portuguesa e folhetins. Além deles, as "cidades santas", abertas em clareiras da mata do planalto catarinense, abrigavam ainda soldados "maragatos" - opositores do governo Floriano Peixoto derrotados por tropas legais, entre 1893 e 1895 - e pequenos comerciantes e proprietários de terras opositores dos novos coronéis da recém-promulgada República. O Contestado, portanto, foi uma aliança inesperada e explosiva do caboclo simples do meio-oeste catarinense, do político derrotado e magoado do Rio Grande do Sul, do ex-presidiário e do braçal sem rumo do Rio e de São Paulo. Brasileiros com qualidades, defeitos e dramas pegaram em armas.

O estopim ocorreu em 22 de outubro de 1912, quando o capitão João Gualberto Gomes de Sá Filho, do Regimento de Segurança do Paraná, na liderança de 50 homens a cavalo e 200 a pé, atacou um grupo de caboclos que estava em volta do monge José Maria de Jesus, em Irani (SC). O próprio João Gualberto teria matado o monge, reconhecendo-o por um boné de pele de onça. O militar foi retalhado a facão pelos rebeldes.

Gualberto virou um novo Moreira César - oficial do Exército abatido pelos seguidores de Antonio Conselheiro em Canudos, em 1897, cujo corpo foi deixado ao relento para ser devorado por urubus. A maneira como Gualberto foi morto deixou em pânico autoridades de Curitiba, Florianópolis e Rio de Janeiro. Por outro lado, a notícia da morte do monge José Maria, no mesmo combate, correu pelos campos de araucária juntamente com a ideia de que o religioso ressuscitaria. Surgiam as "cidades santas", comandadas por "virgens" de 14 e 15 anos, que repassavam para os homens as "instruções" recebidas em visões que alegavam ter do monge.

Aos poucos, o movimento exclusivamente religioso ganhou contornos de guerrilha. Era a luta dos pelados (caboclos) contra os peludos (militares). Os facões de guamirim, madeira dura encontrada na região, esculpidos no fogo, eram substituídos por armas de aço tomadas de fazendeiros, soldados e oficiais em combates na Serra da Esperança, no oeste catarinense. Espingardas winchester, revólveres e espadas usadas nas velhas guerras gaúchas voltavam a ser usadas em batalhas. As práticas da degola, do fuzilamento de prisioneiros e das mutilações de orelhas também foram reutilizadas.

Guerra. Em 12 de setembro de 1914, o general Setembrino de Carvalho assumiu o comando da 11.ª Região Militar, com sede em Curitiba. Sua nomeação ocorreu depois de dois anos de expedições frustradas do Exército no Contestado. Este caderno descreve a campanha de Setembrino. Entre o final de dezembro de 1914 e abril de 1915, o Contestado viveu o auge da guerra. Dos 18 mil homens do efetivo do Exército, 7 mil estavam na região. A estimativa de dez mil mortos, levantada por historiadores desde o fim do conflito, não foi confirmada pelos documentos do Exército analisados pelo Estado.

Setembrino era interventor federal no Ceará quando foi chamado para reprimir os revoltosos do Contestado. No Ceará, ele ocupou o cargo do governador Franco Rabelo, que duelava contra o governo federal e o grupo do padre Cícero Romão Batista e do coronel Floro Bartolomeu. Para Setembrino, os "jagunços" do Padre Cícero e Bartolomeu não eram revolucionários ou políticos, apenas "bandidos". E foi essa visão que ele levou para o Sul.

O general chegou de surpresa à cidade de Rio Negro, no Paraná, em dezembro, para organizar a última e decisiva campanha. De lá foi para Canoinhas, onde montou seu quartel.

Antes de concluir um plano de ataque aos caboclos, Setembrino deu ordens para a população civil sertaneja deixar suas terras e casas na área do conflito. A ideia era limpar o terreno e facilitar o reconhecimento dos rebeldes. Quem permanecesse nas terras seria considerado "inimigo" pelo Exército. Os avisos eram dados por toques de corneta - que rapidamente se transformaram numa marca da repressão comandada pelo general que vinha do Ceará.