Linha do Metrô de SP permaneceu comprometida durante a manhã Persistia até o final da manhã o problema elétrico verificado cedo na Linha 1 (Jabaquara/Tucuruvi), entre as estações Santa Cruz e Praça da Árvore, na zona sul de São Paulo, informou a assessoria de imprensa do Metrô. A avaria aconteceu por volta das 9h40. Po volta do meio-dia, a Linha 1 operava normalmente entre as estações Ana Rosa e Tucuruvi. O outro trecho, Ana Rosa - Jabaquara, está funcionando provisoriamente com dois trens circulando em via única (Via 1/Jabaquara/Tucuruvi). O Centro de Controle Operacional (CCO) adotou essa estratégia como alternativa e o intervalo no trecho afetado (Ana Rosa - Jabaquara) é de cerca de 10 minutos. Os usuários estão sendo comunicados sobre essa falha por meio do sistema de comunicação sonora em todas as estações. A equipe de manutenção do Metrô encontra-se no local para verificar e solucionar a falha, mas ainda não há previsão de quando a situação estará normalizada.