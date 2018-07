Linha tecnológica do Metrô-SP estreia sem celular

A Linha 4-Amarela foi inaugurada no início da tarde, em um evento que teve apresentações culturais e a presença de diversas personalidades, como o governador Alberto Goldman (PSDB) e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Logo em seguida, o trecho de 3,6 quilômetros foi aberto para circulação.

A Linha 4-Amarela vai funcionar inicialmente das 9 horas às 15 horas em uma operação chamada de "assistida". Ainda não há previsão para a expansão do horário de funcionamento. De uma a três semanas, os usuários não vão precisar pagar pelas viagens. Depois, o preço será o mesmo do restante da rede: R$ 2,65 o bilhete unitário.

Linha moderna

Essa é a linha mais moderna da rede e conta com trens sem condutores (sistema driverless), esteiras para fazer a integração dos passageiros com outras linhas e portas de vidro que separam a plataforma dos trens. Além disso, as estações e trens terão Wi-Fi.

Segundo a concessionária ViaQuatro, no entanto, ainda não há previsão para o início dos serviços de internet e telefonia móvel, pois é necessária a conclusão das negociações com as empresas. Após a conclusão, os usuários vão poder utilizar os serviços de todas as operadoras, incluindo os serviços de voz e as tecnologias que permitem a conexão dos celulares a computadores portáteis e à internet. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.