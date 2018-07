Linha Vermelha já voltou ao normal, diz Metrô-SP A situação já voltou normal nas linhas de metrô de São Paulo, segundo a assessoria da Companhia do Metropolitano (Metrô). Um problema de tração em uma das composições da Linha-3 (Vermelha) prejudicou a viagem dos passageiros no começo da manhã de hoje. Segundo nota divulgada pela empresa, o problema começou às 6h12 na estação Pedro II, no sentido Palmeiras-Barra Funda. A composição foi retirada da linha e levada a uma área de manobras próxima à estação Sé. A empresa ainda não tem informações sobre o que teria causado o incidente. O comunicado informa ainda que a circulação dos trens começou a ser normalizada 25 minutos depois do problema. Por conta da falha, houve acúmulo de passageiros na plataforma e foi necessário fechar algumas estações por medida de segurança, segundo alegou a companhia.