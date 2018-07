Linhas da CPTM voltam a funcionar normalmente As linhas 8 - Diamante (Julio Prestes - Itapevi) e 9 (Osasco - Grajaú) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltaram a funcionar às 9 horas, na região da Grande São Paulo. Às 4h30, um problema na via da Linha 8, nas proximidades da Estação Osasco, afetou a circulação da Linha 9 (Osasco - Grajaú), que operou até a Estação Presidente Altino. No mesmo período, os trens da Linha 8 circularam por Osasco, mas com velocidade reduzida. Uma equipe de manutenção da CPTM esteve no local para solucionar o defeito.