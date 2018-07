Linhas de trólebus ficam inoperantes na Sé após falha Todas as sete linhas de trólebus que circulam pela Praça da Sé, no centro de São Paulo, estão inoperantes desde as 12h30 de hoje. Os coletivos foram substituídos por ônibus a diesel. No horário, aproximadamente 100 metros da rede aérea de trólebus caíram na esquina da Praça da Sé com a Rua Senador Feijó, prejudicando o circuito que abrange as ruas e avenidas da região. Segundo a SPTrans, os técnicos da empresa responsável pelos reparos foram acionados para que resolvam o problema antes do horário de pico.