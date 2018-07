''Link'' discute hoje a leitura na era digital

No último dia do evento Encontros Estadão & Cultura, que desde quarta-feira leva os assuntos do caderno Link para a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, o assunto é a leitura na era digital. Discutem o tema o diretor de programação da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), Flávio Moura, o diretor do Instituto Moreira Salles, Samuel Titan, e o editor do Link, Alexandre Matias. O evento começa às 12h30 e tem entrada gratuita.