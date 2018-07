''Link'' promove 2º debate na Cultura

O Link promove mais um debate hoje, às 12h30, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. O evento Encontros Estadão & Cultura fará uma mesa sobre empreendedorismo e tecnologia. Com mediação do repórter de Economia Renato Cruz, o encontro reunirá Aleksandar Mandic, criador de um dos primeiros provedores de internet do Brasil; Marcelo Romeiro, consultor da Rio Bravo; Gustavo Morale, da HotWords; e Romero Rodrigues, do Buscapé. O evento pode ser acompanhado pelo Twitter pelo hashtag #estadaonacultura.