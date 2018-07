Lista da UE segue em ritmo lento

Oito meses após a reabertura do mercado europeu à carne bovina brasileira, a lista de propriedades aptas a exportar para o bloco pouco cresceu. A primeira relação, aprovada em fevereiro, tinha apenas 106 propriedades. Até a semana passada, eram 489 fazendas na lista oficial, como constava no site da União Européia (UE). É pouco mais de 10% do número de fazendas aprovadas no Serviço Brasileiro de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos (Sisbov), do Ministério da Agricultura, que tem cerca de 4.300 propriedades cadastradas. Veja também: Fazenda ganha mais por arroba O coordenador-geral do Sisbov, Naor Maia Luna, explica que no primeiro semestre a lista ficou parada porque o ministério e as secretarias estaduais de agricultura estavam treinando técnicos para fazer as auditorias conforme as exigências da UE. Mas, a partir de agosto, o processo ficou mais ágil. "Estamos incluindo cerca de 40 propriedades por semana", diz. "Embora o número de fazendas auditadas seja maior, nem todas conseguem ser habilitadas." Para Maia Luna, a agilidade de inclusão na lista depende da estratégia de cada Estado. "Alguns têm equipes exclusivas para auditorias e por isso conseguem habilitar mais rápido." RITMO LENTO Mas, para o diretor-executivo da Associação Nacional dos Confinadores (Assocon), Juan Lebrón, o ritmo continua lento. "Assim não vamos retomar nem em um ano o volume que exportávamos para a Europa, antes do embargo." Para ele, o problema não é a fiscalização, e sim o tipo de exigências. "A tolerância é zero. Qualquer item, mesmo que seja a latitude e longitude, que não estiver em conformidade com o check-list, desabilita a fazenda." O coordenador de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura paulista, Cláudio Alvarenga, diz que está havendo um ajuste de interesse por parte do pecuarista. "São Paulo tinha 1.100 propriedades no Eras/Sisbov há 60 dias. Na semana passada, o número caiu para 443", diz. "Os produtores estão desanimados, pois o processo é exigente e muitos não se adequam." Para ter idéia da dificuldade em ser aprovado, das 68 propriedades auditadas até a semana passada em São Paulo, apenas 19 foram habilitadas. Em Minas, de 453 propriedades, 271 foram aprovadas. O restante não estava em conformidade com 100% dos 79 itens do check-list. RIGOR "Se houver um item sequer em não-conformidade a propriedade não pode ser habilitada", confirma a coordenadora do Programa de Rastreabilidade Bovina e Bubalina de Minas, Therezinha Porto. Conforme Maia Luna, o maior problema encontrado pelos auditores é com relação ao registro de controle dos animais. "A sanidade do rebanho é boa. O entrave é a burocracia, mas é a documentação que vai comprovar que o pecuarista está fazendo tudo certo." A veterinária Cristina Lombardi, diretora da certificadora SBC, acredita que o processo de certificação de bovinos representa uma mudança cultural. "O processo é burocrático e muitos funcionários têm baixa escolaridade. Fica difícil se familiarizar com os novos controles." Com relação ao número de propriedades recusadas nas auditorias, Cristina diz que faltou treinamento para os técnicos das certificadoras, responsáveis por orientar os pecuaristas. "Nós não recebemos treinamento prático, como os técnicos do ministério e das secretarias estaduais, e isso dificultou o entendimento do novo check-list da UE."