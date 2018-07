Lista de atendimento pode confirmar superlotação no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul recebeu nesta quarta-feira a relação das pessoas que foram atendidas por serviços médicos por estarem na boate Kiss na madrugada da tragédia que matou 240 pessoas. A lista, fornecida pela Secretaria Estadual da Saúde, tem cerca de 600 nomes e será confrontada com outras, elaboradas pelos investigadores com bases nos depoimentos e em cadastramento feito pela internet.