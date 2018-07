Lista de espera vai preencher até 70% de vagas remanescentes

As instituições federais que tiveram o maior número de vagas remanescentes não conseguiram, ao fim da terceira e última etapa do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), encerrada na última sexta, preencher até 70% das vagas disponibilizadas nessa fase do sistema. As instituições convocam, agora, os alunos por meio de uma lista de espera.

Anteontem, os selecionados puderam acessar, individualmente, o sistema no site do Sisu, para saber se foram convocados pela lista de espera. O Ministério da Educação (MEC) não divulgou nem o número de convocados por meio dessa lista nem o de vagas que foram preenchidas na última etapa. A expectativa é que os dados sejam divulgados amanhã, um dia depois de finalizado o processo de matrículas dos chamados pela lista.

A reportagem entrou em contato com nove instituições que estavam entre as que mais tinham vagas disponíveis ao fim da segunda etapa do Sisu - quando 45% de todas as vagas do sistema estavam ociosas. Em todas elas, a lista de espera teve de dar conta de mais de 50% das vagas que sobraram da terceira fase.

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), por exemplo, disponibilizou 802 vagas para a terceira fase do sistema. Dessas, 38% foram preenchidas nessa etapa, sobrando 496 para a lista de espera.

O número de vagas sobrando da terceira fase, disponibilizadas para a lista de espera, também é alto na Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (64%) e nas universidades Federal do Recôncavo da Bahia (65%) e Tecnológica Federal do Paraná (65%).

Algumas instituições já imaginam elaborar outras listas de espera, pois nem todos os convocados devem fazer matrícula. "Dos 601 convocados vêm, no máximo, uns 300", afirmou o diretor do departamento de assuntos acadêmicos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Leonardo de Gil Torres.

O MEC não descarta a possibilidade de haver outra rodada do Sisu. A data ainda não foi definida, mas há indícios de que será em maio.

PERGUNTAS & RESPOSTAS

1.

O que é o Sisu?

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi realizado em três etapas. Em cada uma delas, o estudante escolhia o curso e a instituição onde queria concorrer a uma vaga e efetuava sua inscrição na internet. O sistema selecionava automaticamente os candidatos mais bem classificados na prova do Enem. Na etapa seguinte, o candidato não aprovado podia voltar a se inscrever e concorrer no mesmo curso ou em outro.

2.

Haverá uma outra

rodada?

O MEC não descarta essa possibilidade, mas também não confirma datas.

Oferta

70%

das vagas disponibilizadas na

terceira fase do Sisu sobraram para a lista de espera no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

66%

das vagas da terceira fase

sobraram na Universidade

Federal Rural de Pernambuco