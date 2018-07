Lista de indicados a Oscar de melhor filme será ampliada para 10

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, sediada em Beverly Hills, todos os anos premia com o Oscar os melhores filmes, atores, atrizes, diretores e outros criadores de filmes, numa cerimônia de gala que é acompanhada por dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo.

"Vamos lançar nossa rede mais longe, e com isso quem sabe o que não poderemos pescar?", disse a jornalistas, em coletiva de imprensa, o presidente da Academia, Sid Ganis.

Nos últimos anos, a Academia tem sido criticada por cinéfilos porque muitos dos indicados a melhor filme têm sido dramas feitos para o público adulto, que são exibidos principalmente em cinemas de arte e, por isso, não costumam atrair o público grande e as bilheterias fortes dos grandes lançamentos dos estúdios voltados sobretudo a adolescentes e jovens.

Por exemplo, os indicados a melhor filme de 2008 incluíram o drama político "Frost/Nixon", que arrecadou 27 milhões de dólares, enquanto o filme de maior bilheteria do ano passado, "Batman - O Cavaleiro das Trevas", que vendeu 1 bilhão de dólares em todo o mundo, não foi indicado.

O resultado disso é que os analistas de cinema enxergam uma falta de conexão entre os eleitores do Oscar e o público típico do cinema. Eles temem que a queda na audiência do Oscar seja fruto da ausência de indicações de filmes de grande popularidade.

Ganis disse aos jornalistas que "lançar a rede mais longe" significa que filmes como "Cavaleiro das Trevas" ou trabalhos de animação, documentários ou filmes estrangeiros terão mais chances de ser indicados.

Ele disse ainda que aumentar a audiência televisiva da cerimônia do Oscar não foi um fator crucial na decisão da Academia, observando que este ano o Oscar foi visto por 36 milhões de telespectadores nos EUA, um aumento de 13 por cento em relação ao piso histórico de 32 milhões no ano anterior.

Uma década atrás, 55 milhões de espectadores nos EUA acompanharam a vitória de "Titanic" no Oscar de melhor filme. Em 2004, 43,5 milhões de fãs viram "O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei" conquistar 11 Oscar, incluindo o de melhor filme.

A Academia observou que a ampliação para dez filmes representa um retorno ao início do Oscar, no final dos anos 1920 e nos anos 1930, quando era de praxe haver dez filmes indicados. A cerimônia do Oscar de 1943, em que "Casablanca" saiu como melhor filme, foi a última com dez. Em 1934 e 1935, houve 12 indicados.

O número de indicações a melhor diretor, ator, atriz e outros prêmios chaves continuará em cinco.

As indicações para a 82a edição do Oscar, relativa a filmes lançados em 2009, serão anunciadas em 2 de fevereiro de 2010, e a cerimônia do Oscar acontecerá em Los Angeles em 7 de março.