Lista de interessados não para de crescer Mesmo com as incertezas em relação à sustentabilidade ambiental e econômica do novo assentamento, a lista de interessados não para de crescer e é motivo de discórdia. A Associação Nova Aliança, recém-registrada e reconhecida no comando do acampamento, tem 176 interessados, cujas famílias se revezam há anos em barracas às margens da floresta.