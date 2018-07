Lista de ítens proibidos em Jogos inclui vuvuzela e camisetas 'políticas'

Vuvuzelas, garrafas com água, bolas de futebol, camisetas ou outras peças de roupas com mensagens políticas, estão proibidos dentro do Parque Olímpico durante as Olimpíadas de Londres 2012.

As restrições não param por aí: bandeiras de países que não estão nos Jogos, frisbees, chapéus muito largos, guarda-chuvas grandes e, até mesmo, cestas de piquenique ou comidas em quantidade excessiva foram proibidas pelo LOCOG, o comitê organizador dos jogos de Londres 2012.

Algumas das regras lembram as impostas em aeroportos e têm motivos semelhantes, ligados a segurança. É proibido entrar no parque com recipientes contendo mais de 100 ml em líquidos, inclusive água.

A solução para enfrentar o verão londrino vai ser levar uma garrafa vazia e enchê-la dentro do parque, já que água potável será fornecida de graça.

Algumas regras fazem parte de uma política de boa vizinhança, como evitar apitos e bandeiras muito grandes para garantir o bom convívio entre os torcedores.

No entanto, muitas limitações são claramente voltadas para garantir o direito dos patrocinadores de explorar a marca Londres 2012. Entrar com cerveja está proibido - e uma lata de 330ml dentro das arenas vai custar o equivalente e mais de 13 reais.

Lentes fotográficas de grande alcance também estão banidas, para manter os direitos de imagem dos jogos.

Mas algumas proibições correm o risco de ficar na teoria, como as restrições de compartilhar imagens e vídeos em redes sociais.

De acordo com as normas, só será permitido tirar fotos e gravar vídeos e áudios para consumo próprio. Esse material não poderá ser divulgado na internet ou compartilhado em redes sociais.

Os organizadores reconheceram que esta norma será impossível de seguir, mas eles veem a restrição como forma de desestimular o uso comercial das imagens.

As proibições foram mal recebidas. No Twitter, muitos reclamavam.

"Sem bolas? Sem picnics? Meus planos estão arruinados. Agora, vou ter que contar isso para os meus filhos", comentava uma pessoa, que havia conseguido um ingresso.

"Acabei de receber as informações dos estádios de Londres 2012. Restrições depressivas e um pouco assustadoras. Parece mais com Olimpíadas de Londres 1984", dizia outro, fazendo referência ao livro 1984 de George Orwell, que relata a vida em uma sociedade totalitária.