Lista de mais procurados traz suspeito de matar irmãs O suspeito de matar as irmãs J.V.O., de 15 anos, e J.L.O., de 16, em Cunha, no interior paulista, já está na lista dos mais procurados pela Polícia Civil de São Paulo. Ananias dos Santos teve sua prisão decretada pela Justiça na terça-feira e está foragido. A polícia encontrou na segunda-feira os corpos das irmãs em um matagal distante oito quilômetros de onde as estudantes foram vistas pela última vez. Elas estavam desaparecidas desde o dia 23, após descerem do ônibus escolar, no retorno para casa.