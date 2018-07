Lista de projetos de mobilidade urbana fica para 30/9

A menos de três anos para a Copa, projetos de mobilidade que já estavam definidos para algumas cidades sede correm o risco de serem substituídos por outros, que custam bem mais caro e que não ficariam prontos para o Mundial de 2014. Fontes disseram à Agência Estado que há uma jogada para mudar o meio de transporte em algumas cidades, a exemplo de Salvador, onde os corredores rápidos de ônibus (BRT) seriam substituídos pelo metrô.

A ideia, segundo fontes, é pressionar o governo federal a incluir na lista de prioridades da Copa - a chamada matriz de responsabilidade - o metrô de Salvador, que deverá ser contemplado com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Mobilidade, em substituição ao uso do BRT. Com o metrô, o BRT cairia por terra por ter trechos coincidentes com o do metrô. As obras da matriz de responsabilidade têm condições especiais de financiamento.

Nos bastidores, o Executivo diz que não vai aceitar alterações ou inclusões de novos empreendimentos na lista de prioridades para os jogos de 2014, principalmente se implicar aumento de despesas. A equipe de Dilma está ciente de que se permitir qualquer alteração terá que aceitar pleitos de outros Estados. Em Cuiabá, por exemplo, há pressão para mudar o BRT por Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).