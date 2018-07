Lista de vereadores cassados sai amanhã Além do prefeito Gilberto Kassab (DEM) e sua vice, Alda Marco Antonio (PMDB), o juiz da 1ª Zona Eleitoral, Aloísio Sérgio Resende Silveira, também condenou à perda de mandato e inelegibilidade por três anos outros vereadores, cujos nomes serão divulgados amanhã no Diário Oficial de Justiça. Ao analisar a lista de vereadores e/ou suplentes que receberam doações da Associação Imobiliária Brasileira (AIB) e concessionárias em 2008 que consta da representação do Ministério Público Estadual, podem-se destacar 11 vereadores que se encaixam no parâmetro dos 20%.