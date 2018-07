Lista do ProUni é antecipada O Ministério da Educação (MEC) antecipou para ontem a divulgação da lista dos estudantes selecionados para receber bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni). O resultado, que estava previsto para amanhã, está disponível no endereço siteprouni.mec.gov.br. Cerca de 1,2 milhão de estudantes estavam inscritos nesta edição - um recorde desde a criação do programa, em 2004.