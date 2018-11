Lista mostra que mais 6 que tomaram vermífugo em MG Investigadores da polícia civil mineira encontraram hoje, durante buscas na farmácia interditada Fórmula Pharma, em Teófilo Otoni, uma lista com seis novos nomes de clientes que teriam consumido o vermífugo manipulado secnidazol, que teria provocado a morte de nove pessoas na região do Vale do Mucuri. Os nomes seriam de moradores da zona rural de Teófilo Otoni e cidades vizinhas.